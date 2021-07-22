МХАТ им. М. Горького 11 июня представил премьеру спектакля об Иосифе Сталине "Чудесный грузин" в постановке Ренаты Сотириади
. Роль певицы Бэллы Шанталь исполнила непрофессиональная актриса Бузова, и, как признался художественный руководитель театра Эдуард Бояков
, МХАТ благодаря ее участию "хайпанул". Как следует из данных сайта госзакупок, МХАТ им. Горького заключил контракт с Бузовой еще на два показа спектакля - 17 и 18 сентября. За исполнение роли певице предназначен гонорар в размере 234 тыс. рублей.