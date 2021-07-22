Кроме того, Прилепин попросил Боякова "докрутить кое-какие вещи" в спектакле "Чудесный грузин". "Там есть некоторые вещи, которые мне с художественной точки зрения кажутся не вполне оправданными. Там легкий комический эффект есть в показе Ленина, Крупской. Я все это не приемлю. Я к этому строго отношусь", - подчеркнул он, признав идеологический характер своих претензий к постановке. "Сейчас театр становится местом проверки тех или иных политических решений или тенденций. Мощнейший общественный контроль за всем", - добавил Прилепин.