Лоза выступил против присвоения Началовой почетного звания

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Певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года на 39-ом году жизни после тяжелой болезни. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

По словам Лозы, к нему обратились с просьбой поддержать флешмоб за присвоение Юлии Началовой звания «Заслуженный артист».

«Я отказался, потому что ей самой это не нужно (она давно на небесах), а кто-то из тех, кто стоит на очереди, своего звания не получит – квоты не резиновые. Я уже писал, что комиссия по присуждению наград и званий должна дать их лишь определённое количество, а желающих – пруд пруди», - пояснил музыкант.

Он также предложил тем, кто хочет увековечить память певицы, «подумать о мемориальной доске на доме, или назвать ее именем что-то, имеющее к ней непосредственное отношение».

По мнению Лозы, в стране, «ничего не получив», умерли десятки, если не сотни, любимых артистов и не понятно, почему именно Началовой должно быть присвоено почетное звание.