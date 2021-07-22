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«Квоты не резиновые»: Лоза выступил против присвоения Началовой почетного звания

Алиса Селезнёва
1 час назад
Музыкант Юрий Лоза выступил резко против присвоения певице Юлии Началовой почетного звания «Заслуженный артист России» посмертно. Свою позицию он озвучил в Facebook.
Лоза выступил против присвоения Началовой почетного звания
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года на 39-ом году жизни после тяжелой болезни. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.
По словам Лозы, к нему обратились с просьбой поддержать флешмоб за присвоение Юлии Началовой звания «Заслуженный артист».
«Я отказался, потому что ей самой это не нужно (она давно на небесах), а кто-то из тех, кто стоит на очереди, своего звания не получит – квоты не резиновые. Я уже писал, что комиссия по присуждению наград и званий должна дать их лишь определённое количество, а желающих – пруд пруди», - пояснил музыкант.
Он также предложил тем, кто хочет увековечить память певицы, «подумать о мемориальной доске на доме, или назвать ее именем что-то, имеющее к ней непосредственное отношение».
По мнению Лозы, в стране, «ничего не получив», умерли десятки, если не сотни, любимых артистов и не понятно, почему именно Началовой должно быть присвоено почетное звание.
«Что ж теперь, всех их повышать в статусе посмертно? Тогда скажите – с кого начнем?» - поинтересовался Юрий Лоза.
Шоу-бизнес,Юрий Лоза,
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