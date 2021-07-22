«Возмутительно»: Жорин об оправданиях Безбородовой после избиения сына Пьехи

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Семилетний сын популярного исполнителя Стаса Пьехи был госпитализирован с многочисленными травмами и сотрясением мозга после конфликта с соседями по коттеджному поселку Рощино. Спор разгорелся из-за надувного бассейна. По словам самого Стаса Пьехи, его сын дружил с ребенком жены футбольного судьи Владислава Безбородова . Женщина запретила детям общаться, после чего обиженный Петр Пьеха проткнул бассейн при помощи карандаша. Узнав об этом, разъяренная женщина швырнула ребенка так сильно, что он отлетел на несколько метров.

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Однако сама Ирина Безбородова заявила, что не била мальчика, а вела его за руку к матери, но тот не устоял на ногах и упал на колени. Из-за этого произошла словесная перепалка, Безбородову толкнули и она, не контролируя ситуацию, зацепила рукой бабушку мальчика.

Адвокат Сергей Жорин отметил, что на видеозаписи конфликта Ирина Безбородова говорит совершенно другое.

«Кроме того, что это возмутительно, это еще и не соответствует действительности, и опровергается видеозаписью, на которой сама Ирина Безбородова буквально дословно заявляет, что бабушку вообще нужно было убить. Таким образом она опровергает то, что она случайно задела пожилого человека, как она выразилась», — заявил Жорин.

Он также подчеркнул, что семья Стаса Пьехи возмущена заявлением Безбородовой и считает, что ее слова о том, что семилетний ребенок сам виноват, что его швырнули на землю, не выдерживают никакой критики.

«Если почитать и послушать то, что она сказала, то можно сделать два вывода. Первый — что семилетний ребенок виноват сам, и как считает, вероятно, Ирина, получил по заслугам. И второй — то, что бабушку она задела случайно, мол, зацепила, не заметила, ничего страшного. Это, конечно, возмутительно», — заметил защитник.

Он констатировал, что обидчица ребенка не раскаивается и не собирается извиняться, так как в принципе не считает себя виноватой.