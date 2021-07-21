Юрий Антонов перенес операцию в Австрии

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«Дорогие друзья! Сейчас я нахожусь в Вене в частной клинике, где мне провели очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава, операция шла более трех часов! Очень болезненная! Но сейчас прихожу в себя », - написал Антонов.

Певец также опубликовал видео, на котором его везут в коляске по коридорам клиники. Антонов отмечает, что в клинике «все устроено очень круто», а персонал очень вежливый и внимательный.

Друзья и поклонники артиста пожелали ему в комментариях скорейшего восстановления после операции.

Полтора года назад Юрий Антонов неудачно подвернул ногу, врачи диагностировали у него разрыв мениска. Антонов долго тянул с операцией, пытаясь обойтись обезболивающими уколами, однако и хирургическое вмешательство не принесло облегчения. Из-за травмы музыкант почти год не выходил из дома.