Он сообщил, что следствие уже взяло объяснения с мамы ребенка, опросило свидетелей и запросило медицинские документы, подтвердившие черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематомы у мальчика.
"По совокупности этих обстоятельств было принято решение о возбуждении уголовного дело в отношении женщины, которая избила ребенка", – пояснил Жорин.
Адвокат добавил, что сам Пьеха и его семья благодарны главе СК Александру Бастрыкину и Следственному комитету за оперативное подключение к расследованию.
Инцидент произошел в коттеджном поселке Рощино под Санкт-Петербургом. Жена футбольного судьи Владислава Безбородова напала на 7-летнего сына Стаса Пьехи из-за того, что тот якобы проткнул карандашом надувной бассейн.
По словам очевидцев, Безбородова схватила мальчика за руку и со всей силы швырнула на землю. Также пострадала бабушка ребенка.