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Безбородов выгнал из дома жену, напавшую на сына Пьехи

News.ru
1 час назад
Супруг Ирины, напавшей на сына певца Стаса Пьехи, арбитр Владислав Безбородов впервые прокомментировал случившееся на даче под Петербургом. В беседе с KP.RU он заявил, что выгнал жену из дома, потому что она истеричка.
Она — истеричка. Я её выгнал из дома. Сейчас я на сборах. Таких на поле не терплю, а дома — тем более, — сказал он.
Разговоры начались вокруг семьи арбитра буквально на днях, когда инцидент предала огласке бывшая супруга Пьехи, мать пострадавшего ребёнка Наталья. Сам рефери не принимал участия в скандале.
Наталья Горчакова рассказала, что её сын Петя дружил со средним ребёнком семьи Безбородовых. Дети вместе играли у соседей. Но жена арбитра, судя по всему, изначально невзлюбила Петю и с криками выгнала его со своего участка. Обидевшись, семилетний мальчик карандашом проткнул надувной бассейн семьи Безбородовых.
По версии семьи Стаса Пьехи, в ответ женщина схватила Петю за руку и «со всей силы швырнула на землю ребёнка так, что тот отлетел на два метра». На защиту примчалась бабушка ребёнка. От Ирины досталось и ей: супруга арбитра якобы нанесла ей удар в шею. Пенсионерку госпитализировали в отделение травматологии. Позднее Горчакова опубликовала в своём Instagram видео с высказываниями нападавшей.
У Пети диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, гематомы, ушиб бедра и ушиб грудной клетки с левой стороны. Позднее Наталья также рассказала о состоянии семилетнего Пети после избиения соседкой. У мальчика кружится голова, его тошнит.
Ранее стали известны подробности жизни Безбородовых. Оказалось, что родная сестра Владислава Безбородова была замужем за игроком петербургского «Зенита» Вячеславом Малафеевым. В трудную минуту, когда близкая родственница рефери погибла, Владислава поддержала Ирина, родившая ему троих детей.
Шоу-бизнес,Видео,Владислав Безбородов,Наталья Горчакова,Стас Пьеха,Вячеслав Малафеев,Зенит,Комсомольская правда,Санкт-Петербург,
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