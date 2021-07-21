Супруг Ирины, напавшей на сына певца Стаса Пьехи , арбитр Владислав Безбородов впервые прокомментировал случившееся на даче под Петербургом . В беседе с KP.RU он заявил, что выгнал жену из дома, потому что она истеричка.

Она — истеричка. Я её выгнал из дома. Сейчас я на сборах. Таких на поле не терплю, а дома — тем более, — сказал он.

Разговоры начались вокруг семьи арбитра буквально на днях, когда инцидент предала огласке бывшая супруга Пьехи, мать пострадавшего ребёнка Наталья . Сам рефери не принимал участия в скандале.

Наталья Горчакова рассказала, что её сын Петя дружил со средним ребёнком семьи Безбородовых. Дети вместе играли у соседей. Но жена арбитра, судя по всему, изначально невзлюбила Петю и с криками выгнала его со своего участка. Обидевшись, семилетний мальчик карандашом проткнул надувной бассейн семьи Безбородовых.

По версии семьи Стаса Пьехи, в ответ женщина схватила Петю за руку и «со всей силы швырнула на землю ребёнка так, что тот отлетел на два метра». На защиту примчалась бабушка ребёнка. От Ирины досталось и ей: супруга арбитра якобы нанесла ей удар в шею. Пенсионерку госпитализировали в отделение травматологии. Позднее Горчакова опубликовала в своём Instagram видео с высказываниями нападавшей.

У Пети диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, гематомы, ушиб бедра и ушиб грудной клетки с левой стороны. Позднее Наталья также рассказала о состоянии семилетнего Пети после избиения соседкой. У мальчика кружится голова, его тошнит.