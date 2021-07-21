«Не била, швырнула на пол»: напавшая на сына Пьехи оправдалась в соцсетях

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Ранее появилась информация, что в коттеджном поселке под Санкт-Петербургом женщина схватила ребенка за руку и со всей силы бросила на землю после того, как он якобы при помощи карандаша сделал дырку в ее надувном бассейне.

«Бабушку вообще следовало грохнуть», — написала нападавшая.

Кроме этого, она уточнила, что «не ударила» мальчика, «а схватила рукой и швырнула его на пол». Также женщина заявила, что ее собственные дети «неприкосновенны».

Горчакова добавила, что бабушка ребенка хотела за него заступиться и пострадала от рук неуравновешенной дамы.

Ранее стало известно, что мать сына Стаса Пьехи Наталья Горчакова выложила в своем микроблоге видео конфликта, случившегося после избиения 7-летнего сына певца. По кадрам видно, что она пытается образумить соседку. Мать мальчика несколько раз обращается к женщине со словами «как вам не стыдно», также она говорит кому-то из домочадцев, чтобы они вызвали скорую помощь и полицию.