«Всё оплачиваю»: Ивлеева объяснила полученные на Lamborghini крупные штрафы

Известная телеведущая и блогер Настя Ивлеева рассказала, что не «носится» на своем автомобиле Lamborghini по дорогам со скоростью 300 км/ч.

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Напомним, Ивлеева примерно год назад приобрела Lamborghini и уже «успела получить сотни штрафов, большая часть которых – за превышение скорости», сообщило Радио «Комсомольская Правда».

Также некоторые издания сообщают, что ряд штрафов выписаны за превышение скорости на 40 и даже на 60 км/ч. Сама Ивлеева в шоу Иды Галич « ЕстьВопросики » заявила:

«Мне было очень неприятно, когда сообщали, что я якобы пересекала двойные сплошные, чуть ли не по пешеходам ездила».

Она также подтвердила, что «все штрафы - за превышение скорости». При этом телеведущая отметила, что и «на 5 км/ч – это тоже превышение».

«А люди считают, что у меня там «Ламбо» 300 км/ч мчится и я никого не замечаю», – отметила она, подтвердив, что оплачивает штрафы – «постоянно проверяет Госуслуги, заходит на сайт раз в два дня, обновляет и все оплачивает».