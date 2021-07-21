«Всё оплачиваю»: Ивлеева объяснила полученные на Lamborghini крупные штрафы

Известная телеведущая и блогер Настя Ивлеева рассказала, что не «носится» на своем автомобиле Lamborghini по дорогам со скоростью 300 км/ч.
Напомним, Ивлеева примерно год назад приобрела Lamborghini и уже «успела получить сотни штрафов, большая часть которых – за превышение скорости», сообщило Радио «Комсомольская Правда».
Также некоторые издания сообщают, что ряд штрафов выписаны за превышение скорости на 40 и даже на 60 км/ч. Сама Ивлеева в шоу Иды Галич «ЕстьВопросики
» заявила:
«Мне было очень неприятно, когда сообщали, что я якобы пересекала двойные сплошные, чуть ли не по пешеходам ездила».
Она также подтвердила, что «все штрафы - за превышение скорости». При этом телеведущая отметила, что и «на 5 км/ч – это тоже превышение».
«А люди считают, что у меня там «Ламбо» 300 км/ч мчится и я никого не замечаю», – отметила она, подтвердив, что оплачивает штрафы – «постоянно проверяет Госуслуги, заходит на сайт раз в два дня, обновляет и все оплачивает».
Ранее сообщалось, что в апреле московский дептранс эвакуировал Lamborghini Ивлеевой из-за неправильной парковки. До этого машина Ивлеевой уже была эвакуирована на штрафстоянку за неправильную парковку. В прошлом году у телеведущей за трехмесячный период езды на Lamborghini Aventdator стоимостью 20 млн рублей накопилось штрафов за нарушения правил дорожного движения на 170 тыс. рублей.