57-летний Валентин Юдашкин задумался о преемнике, который смог бы продолжить его дело. Не секрет, что знаменитый модельер на протяжении нескольких лет ведет борьбу с коварным недугом.

Накануне Валентин Юдашкин стал гостем YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», где он впервые заявил о собственном уходе. Как признался кутюрье, он прекрасно отдает себе отчет в том, что со временем ему придется передать бразды правления преемнику. С этой мыслью Валентин Абрамович, похоже, давно смирился, и теперь дело осталось за малым — найти достойного кандидата, который распорядится его наследием с умом.

«Мы все уходим. Мы все не будем интересны. Я к этому отлично отношусь, но надо найти того, кто подхватит знамя и пойдет дальше Это должен быть профессиональный человек, понимающий, чем он занят.

Я хочу, чтобы пришел человек, который умеет думать, рисовать, уважать компанию и то, что сделано. Не копировать — это исключено. Он все равно не будет такой, как я, никогда. Нужно, чтобы он нашел ноты, на которые я его вдохновил, и создал свое», — признался Юдашкин в беседе с Вячеславом Манучаровым.

О своем неутешительном диагнозе заслуженный деятель искусств России узнал около пяти лет назад. Рак почки спровоцировал метастазы, которые были обнаружены в голове Валентина Абрамовича. Своевременные меры и сознательное отношение к собственному здоровью позволили достичь стойкой ремиссии, в возможность которой модельер верил с самого начала. Юдашкин никогда не терял оптимизма и теперь регулярно проходит все необходимые обследования, понимая, что болезнь может вернуться в любой момент.