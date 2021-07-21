Представитель МакSим заподозрила медперсонал в появлении слухов о певице

Большинство слухов о состоянии находящейся в реанимации певицы Марины Абросимовой (МакSим) - «бред и выдумки» желтой прессы, однако часть информации идет напрямую из больницы. Об этом РИА Новости заявила представитель артистки Яна Богушевская.

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«Больница большая, что-то может где-то услышали и обсуждают между собой. Не удивлюсь, если и с журналистами общаются. Но это точно не лечащие врачи Марины. У нас нет оснований не доверять врачам», - заявила она.

При этом Богушевская отметила, что в реанимацию никто не заходит с телефоном, а если вдруг появятся фотографии МакSим из палаты, то «этого человека элементарно вычислят».

«Мы имеем дело с профессиональными врачами, которым даже в голову не придет этим заниматься», - пояснила она.

Представитель МакSим также заметила, что в основном в прессе появляются «не сливы из больницы, а выдумки», и подчеркнула, что пока изменений в состоянии артистки нет.