Представитель МакSим заподозрила медперсонал в появлении слухов о певице

Большинство слухов о состоянии находящейся в реанимации певицы Марины Абросимовой (МакSим) - «бред и выдумки» желтой прессы, однако часть информации идет напрямую из больницы. Об этом РИА Новости
заявила представитель артистки Яна Богушевская.
«Больница большая, что-то может где-то услышали и обсуждают между собой. Не удивлюсь, если и с журналистами общаются. Но это точно не лечащие врачи Марины. У нас нет оснований не доверять врачам», - заявила она.
При этом Богушевская отметила, что в реанимацию никто не заходит с телефоном, а если вдруг появятся фотографии МакSим из палаты, то «этого человека элементарно вычислят».
«Мы имеем дело с профессиональными врачами, которым даже в голову не придет этим заниматься», - пояснила она.
Представитель МакSим также заметила, что в основном в прессе появляются «не сливы из больницы, а выдумки», и подчеркнула, что пока изменений в состоянии артистки нет.
МакSим попала в больницу с высокой температурой и пневмонией в середине июня, после концерта в Казани. При этом сделанный ей тест на коронавирус был отрицательным. В момент госпитализации поражение легких МакSим составляло около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. Вскоре артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем к ЭКМО.