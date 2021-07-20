В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Дочь Заворотнюк пожаловалась на потерю слуха из-за коронавируса

News.ru
1 час назад
Дочь борющейся с раком актрисы Анастасии Заворотнюк, 25-летняя Анна, пожаловалась в сторис Instagram на проблемы со слухом. Судя по всему, он начал пропадать из-за коронавируса.
Дочь Заворотнюк пожаловалась на проблемы со слухом
Фото: InstagramInstagram
Девушка поинтересовалась у подписчиков, сталкивались ли они с таким симптомом во время болезни.
Из новых симптомов сегодня прибавилась заложенность ушей, как при взлёте самолёта. И слух ухудшился. Ребят, кто болел, у вас было такое? — написала она.
Также Заворотнюк призналась, что вкус у неё пропал окончательно. Теперь она может съесть любую еду, даже ту, которую не переносит, поскольку сейчас даже не понимает, что ест. Кроме того, девушка перестала ощущать запахи.
О положительном тесте на коронавирус Анна рассказала 19 июля. Она призналась, что заболела впервые, и предполагает, что заразиться могла либо в самолёте, либо на отдыхе в Крыму. Дочь Анастасии Заворотнюк написала, что там никто не соблюдает масочный режим и социальную дистанцию.
Ранее сообщалось, что певец Николай Басков, заболевший COVID-19 несколько дней назад на фестивале «Славянский базар» в Витебске, впервые вышел на связь с поклонниками и рассказал о состоянии своего здоровья.
Шоу-бизнес,Анастасия Заворотнюк,Николай Басков,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители