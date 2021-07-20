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Юлия Савичева почти год не виделась с дочерью

Letidor.ruиещё 2
1 час назад
Известная певица, финалистка телепроекта «Фабрика звезд 2» Юлия Савичева и музыкант Александр Аршинов растят дочь. Аня живет в Португалии с бабушкой и дедушкой. Семья решила, что так для ребенка будет лучше. Однако из-за пандемии коронавируса звездная мама никак не может попасть к дочери. Португалия закрыла въезд для туристов. Певица пытается удаленно получить вид на жительство. Но этот процесс сильно затягивается из-за бюрократизма.
Юлия Савичева почти год не виделась с дочерью
Фото: InstagramInstagram
Я мечтаю об отпуске в Португалии. Мы ждем вместе с мужем документы, чтобы предоставить их и оформить вид на жительство в этой европейской стране. Туристов туда из-за пандемии сейчас не пускают. Хотя виза у меня есть. Я долго не видела Анютку. В августе будет год...Я два месяца жду бумагу, что не судима. Дочь видела меня по видеосвязи только. Будем очень благодарны вместе с мужем, если нам помогут с оформлением документов,
— рассказала Юлия Савичева в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».
К слову, до пандемии коронавируса певица и ее муж каждые полтора-два месяца прилетали в Португалию. Артистка очень скучает по своей малышке. Ежедневно она общается с Аней по видеосвязи, но этого, конечно же, недостаточно любящей маме. Отметим, девочку воспитывают родители Александра Аршинова. Певица очень благодарна свекрови и свекру за такую бесценную помощь с ребенком.
Напомним, артистка родила дочь 14 июля 2017 года, но скрывала от общественности эту новость. О том, что звезда стала мамой, узнали только в августе. Кстати, Юлия Савичева сделала татуировку на руке в честь малышки. У знаменитости выбиты три буквы А — по инициалам дочери: Аршинова Анна Александровна.К слову, недавно Юлия Савичева призналась, что потеряла ребенка по собственной вине.
Шоу-бизнес,Александр Аршинов,Юлия Савичева,Русское Радио,Португалия,
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