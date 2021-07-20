Юлия Савичева почти год не виделась с дочерью

К слову, до пандемии коронавируса певица и ее муж каждые полтора-два месяца прилетали в Португалию. Артистка очень скучает по своей малышке. Ежедневно она общается с Аней по видеосвязи, но этого, конечно же, недостаточно любящей маме. Отметим, девочку воспитывают родители Александра Аршинова. Певица очень благодарна свекрови и свекру за такую бесценную помощь с ребенком.
Напомним, артистка родила дочь 14 июля 2017 года, но скрывала от общественности эту новость. О том, что звезда стала мамой, узнали только в августе. Кстати, Юлия Савичева сделала татуировку на руке в честь малышки. У знаменитости выбиты три буквы А — по инициалам дочери: Аршинова Анна Александровна.К слову, недавно Юлия Савичева призналась, что потеряла ребенка по собственной вине.