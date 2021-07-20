Сотникова вышла на связь после госпитализации с COVID-19

Сотникова обратилась к своим подписчикам в Instagram и поблагодарила их за слова поддержки и любви.

О том, что 60-летняя актриса театра и кино Вера Сотникова проходит лечение в одной из московских клиник, стало известно в конце июня. 21 июня она собиралась сделать первую прививку от коронавируса, а через две недели — вторую, чтобы получить сертификат для поездки на Каннский фестиваль, однако болезнь помешала ей.