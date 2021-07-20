Стало известно, зачем принц Уильям скрывал свое настоящее имя

В обществе говорят о том, что принц Уильям Кембриджский во время учебы в университете долгое время выдавал себя за другого человека. Издание Marie Claire разбиралось в этом вопросе.

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«Скрыть свое имя Уильям решил, чтобы стать обычным студентом и получить жизненный опыт простого британского учащегося. Говорили, что принц вынашивал некий секретный план. Обучаясь в университете Сент-Эндрюс в Шотландии, он придумал себе новое имя, представлялся им, благодаря чему не оказывался в центре внимания», – пишут СМИ.

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Однако наследник королевского трона все же числился в базе университета как Уильям Уэльский,но спрятаться от назойливых поклонниц королевской семьи и косых взглядов ему помогло имя Стив.

По сей день не ясно, называли ли так принца во время занятий или он все же использовал псевдоним при знакомстве со студентами. Однако известно одно, что внук королевы приходил учебу и жил так же, как и другие студенты.

Кейт Миддлтон и Уильям познакомились на первом курсе университета. По информации официальных источников, неизвестно так ли это на самом деле. Встретились будущие супруги 20 лет назад, об этом герцог недавно вспоминал во время своего визита в альма-матер, где произнес трогательную речь о том, как встретился с будущей женой.

Долгое время Кейт и Уильям были хорошими друзьями. Но дружба все же переросла в высокое чувство. На втором курсе они снимали дом еще с двумя сокурсницами. Благодаря этому им долгое время удавалось скрывать свои отношения. Хозяйка сначала опасалась впускать Уильяма, боялась, что из-за юноши в доме будут проблемы.

«У нас однажды были нехорошие случаи с некоторыми мальчиками в квартире, и мы были полны решимости больше не допускать в нее молодых людей», – вспоминала домовладелица Шарлотта Смит.

Как уточнила Смит, она, беседуя с Кейт Миддлтон, сетовала на то, что из-за мальчишек бывает много проблем. В числе которых сломанная мебель, разбитые окна и так далее, передает Marie Claire.

«А что, если бы я сказала вам, что это принц Уильям?» – ответила на это Кейт,