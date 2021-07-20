«Дура безмозглая»: падчерица обрушилась на Макееву

Дочь Романа Малькова резко высказалась по поводу его новой жены актрисы Анастасии Макеевой
, обвинив ее во лжи и оскорбив. Скриншоты разговора мужа с дочерью Макеева разместила
в Instagram.
Ранее Анастасия Макеева вышла замуж в четвертый раз. Ее мужем стал бизнесмен Роман Мальков. Свадьбу сыграли в Крыму. Роман Мальков ради артистки оставил жену Светлану и четверых детей. Из-за этого разгорелся скандал. Некоторые поклонники обвинили Макееву в том, что она разбила счастливую семью.
На сторону матери встала дочь Романа Малькова Анна, которая заявила отцу, что мачеха ее обманула, пообещав дорогие подарки. Об этом свидетельствует переписка, выложенная Анастасией Макеевой в «сторис».
Из переписки понятно, что девочка обижена на новую жену отца и самого Романа Малькова, которые пообещали ей «брендовую косметику за 1000 евро» и телефон, но не купили.
Анна Малькова назвала Макееву «больной брехухой», «дурой», «конченым созданием» и «безмозглой». Она также обвинила отца, что тот позволяет ее унижать.
«И блогеры видят, что она больная и на девочку наезжает», - подчеркнул она.
Ранее 14-летняя Анна Малькова заявила, что Макеева пыталась задобрить ее дорогими подарками. Актриса якобы хотела, чтобы школьница оставила мать в Словении и перебралась к отцу. Роман Мальков тогда резко отреагировал на слова дочери, заявив, что та поступила «низко». В свою очередь Макеева напомнила падчерице, что с 14 лет та может нести уголовную ответственность за клевету.