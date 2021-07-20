«Дура безмозглая»: падчерица обрушилась на Макееву

Дочь Романа Малькова резко высказалась по поводу его новой жены актрисы Анастасии Макеевой , обвинив ее во лжи и оскорбив. Скриншоты разговора мужа с дочерью Макеева разместила в Instagram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее Анастасия Макеева вышла замуж в четвертый раз. Ее мужем стал бизнесмен Роман Мальков. Свадьбу сыграли в Крыму. Роман Мальков ради артистки оставил жену Светлану и четверых детей. Из-за этого разгорелся скандал. Некоторые поклонники обвинили Макееву в том, что она разбила счастливую семью.

На сторону матери встала дочь Романа Малькова Анна, которая заявила отцу, что мачеха ее обманула, пообещав дорогие подарки. Об этом свидетельствует переписка, выложенная Анастасией Макеевой в «сторис».

Из переписки понятно, что девочка обижена на новую жену отца и самого Романа Малькова, которые пообещали ей «брендовую косметику за 1000 евро» и телефон, но не купили.

Анна Малькова назвала Макееву «больной брехухой», «дурой», «конченым созданием» и «безмозглой». Она также обвинила отца, что тот позволяет ее унижать.

«И блогеры видят, что она больная и на девочку наезжает», - подчеркнул она.