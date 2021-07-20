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«Преуменьшала объемы неприятностей»: Мария Максакова сравнила дочь с Люцифером

Алиса Селезнёва
22 минуты назад
Оперная певица Мария Максакова призналась, что любит своих детей, несмотря на их попытку отобрать квартиру, однако имя ее дочери явно «уменьшительно-ласкательное от Люцифера». Об этом она рассказала изданию «СтарХит».
Максакова сравнила дочь с Люцифером
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Мария Максакова – оперная певица, телеведущая, бывший депутат Госдумы России. В 2016 году эмигрировала с мужем, депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, на Украину. В России у артистки остались дети от перового мужа Владимира Тюрина, которого в СМИ называют «лидером Братской ОПГ». В 2017 году Вороненкова застрелили в Киеве. В конце января певица вернулась на родину для участия в ряде судебных заседаний, после чего вновь уехала на Украину.
В апреле стало известно, что несовершеннолетние сын и дочь артистки, которые живут с отцом, подали в суд, потребовав отдать им квартиру в самом сердце Москвы, подаренную Максаковой отцом.
По мнению оперной певицы, 17-летнего Илью и 13-летнюю Людмилу настроил против нее их отец.
«Я люблю своих детей. И думала: пройдет время, расставит все на свои места и наши отношениях улучшатся, вернутся в русло. Но получилась клякса, которая надолго останется в памяти. Я не раз обращалась к сыну и дочери, но скорее всего им мою точку зрения даже не хочется слышать», - заявила она.
Максакова констатировала, что ее детям «проще идти на поводу у прихотей Тюрина».
«А после последнего разговора с моей дочерью Люсенькой, я убедилась, что когда я говорила про нее «злюсенька», то, как мать, преуменьшала объемы неприятностей. Все-таки Люсенька — это уменьшительно-ласкательное от имени Люцифер», - подчеркнула артистка.
По словам звезды, она видит, что поступки бывшего мужа остаются безнаказанными и всерьез опасается, что он при помощи детей сумеет забрать квартиру.
Шоу-бизнес,Владимир Тюрин,Мария Максакова-Игенбергс,StarHit,
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