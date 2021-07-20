Максакова сравнила дочь с Люцифером

«Я люблю своих детей. И думала: пройдет время, расставит все на свои места и наши отношениях улучшатся, вернутся в русло. Но получилась клякса, которая надолго останется в памяти. Я не раз обращалась к сыну и дочери, но скорее всего им мою точку зрения даже не хочется слышать», - заявила она.
«А после последнего разговора с моей дочерью Люсенькой, я убедилась, что когда я говорила про нее «злюсенька», то, как мать, преуменьшала объемы неприятностей. Все-таки Люсенька — это уменьшительно-ласкательное от имени Люцифер», - подчеркнула артистка.