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Бледанс заявила о домогательствах известного режиссера

Вероника Полынина
20 минут назад
Актриса Эвелина Бледанс рассказала о домогательствах со стороны известного режиссера.
По словам артистки, на откровения спустя более чем 30 лет после случившегося ее вдохновил рассказ Елены Прокловой.
В эфире программы «Прямой эфир» Бледанс призналась, что ее карьера могла сложиться совершенно иначе, если бы в 18 лет она уступила домогательствам режиссера и получила серьезную драматическую роль в ставшей популярной картине.
«Мне было восемнадцать с половиной лет. Я была студенткой театрального института ЛГИТМиКа. На тот момент было модно проводить пробы актрис в гостиницах. Очень известный режиссер, конечно же, я не назову фамилию. Так он и сейчас очень известный, меня пригласил на пробы, на главную роль в большом фильме», - приводит «Комсомольская правда» слова Эвелины Бледанс.
Режиссер попросил юную артистку раздеться до белья, а затем подошел, взял ее за грудь и стал опускать руку ниже по животу. Юная актриса испугалась, схватила свою одежду и выскочила из номера.
«Не было никакого изнасилования. Не было агрессивного ко мне отношения. Но я уверена, что огромное количество девушек, которые оказывалось в таких ситуациях – шли на уступки мужчинам. К сожалению, мы слабый пол. Особенно, когда мужчина главнее и сильнее тебя и по возрасту, и по положению», - отметила Эвелина.
Актриса считает, что если бы пошла на уступки режиссеру, то могла получить известность как серьезная драматическая актриса и не быть сексуальной медсестрой из комедийного «Маски-шоу».
«Но я себе давала отчет, что если бы пошла на уступки, то погубила свою душу», - заключила Бледанс.
Шоу-бизнес,Видео,Елена Проклова,Эвелина Бледанс,Комсомольская правда,
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