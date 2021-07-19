"У нас такой скандал": 31-летний сын Мон устроил погром в доме

Сын певицы Алисы Мон устроил погром в квартире после съемок матери в передаче «Секрет на миллион».

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По словам певицы, ее единственный сын, 31-летний Сергей, очень расстроился из-за того, что она его «афишировала» в программе.

«У нас такой скандал был дома! Он не любит, когда его афишируют, а там показали все его фотографии, да еще и с (бывшей женой) Дашей. Я пока шла домой, думала: «Господи, как же мне сейчас с ним быть?» Он же у меня темпераментный пацан. Все время говорит: «Я – зашифрованный, я – рэпер, мне нельзя выносить все на публику!» - призналась певица изданию «Собеседник».

По словам Алисы Мон, когда она пришла домой, то увидела сломанную рейку от двери. По-видимому, сын на эмоциях ударил по ней кулаком, и она отвалилась.

Между матерью и сыном произошел конфликт, и певица предложила Сергею, который после развода вернулся в родительский дом, подыскать себе собственное жилье.

Однако до переезда так и не дошло – Алиса и Сергей помирились и простили друг друга.

Исполнительница хита «Алмаз» призналась, что понимает чувства сына, ей и самой было противно от участия в передаче.

«У меня самой после этой программы было рвотное состояние. Было так противно, вы просто не представляете!» - посетовала Алиса.

Однако певица уверена, что ведущая Лера Кудрявцева не имеет отношения к каверзным вопросам на очень личные темы, которые она задает своим гостям в эфире.