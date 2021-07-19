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МакSим остается в стабильно тяжелом состоянии

Газета.Ru
1 час назад
Менеджер российской певицы МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) Маргарита Соколова в беседе с News.ru рассказала о состоянии певицы.
"Молимся и надеемся": менеджер о состоянии МакSим
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Она рассказала, что состояние артистки остается стабильно тяжелым.
«Но без ухудшений. Прогнозировать врачи ничего не могут. Все возможное и невозможное предпринимают. Молимся, надеемся и ждем!» — сказала она.
До этого Соколова опровергала новость о том, что у певицы отказало одно легкое — СМИ писали об этом ухудшении в субботу, однако, по словам менеджера, ничего не могли узнать из первых рук, потому что на выходных лечащих докторов нет.
C 19 июня 38-летняя МакSим находится в состоянии искусственной комы. 16 июня ее госпитализировали с диагнозом «пневмония с сильным поражением легких и низкой сатурацией». Тест на коронавирус у певицы был отрицательным.
Ранее менеджер объяснила устроенный перед болезнью исполнительницы концерт.
Шоу-бизнес,Маргарита Соколова,
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