"Молимся и надеемся": менеджер о состоянии МакSим

Менеджер российской певицы МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) Маргарита Соколова
в беседе с News.ru рассказала о состоянии певицы.
Она рассказала, что состояние артистки остается стабильно тяжелым.
«Но без ухудшений. Прогнозировать врачи ничего не могут. Все возможное и невозможное предпринимают. Молимся, надеемся и ждем!» — сказала она.
До этого Соколова опровергала новость о том, что у певицы отказало одно легкое — СМИ писали об этом ухудшении в субботу, однако, по словам менеджера, ничего не могли узнать из первых рук, потому что на выходных лечащих докторов нет.
C 19 июня 38-летняя МакSим находится в состоянии искусственной комы. 16 июня ее госпитализировали с диагнозом «пневмония с сильным поражением легких и низкой сатурацией». Тест на коронавирус у певицы был отрицательным.
Ранее менеджер объяснила устроенный перед болезнью исполнительницы концерт.