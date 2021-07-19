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Дана Борисова опозорилась на съёмках «Форта Боярд»

News.ru
13 минут назад
Телеведущая Дана Борисова не смогла ответить на вопрос, заданный ей старцем Фура на съёмках нового шоу «Форт Боярд». Зато её подписчики легко справились с заданием, которое звезда озвучила в Instagram, и назвали выступление Даны на проекте «позорным».
Дана Борисова подвела команду на съемках «Форта Боярд»
Фото: InstagramInstagram
Отвели меня в телефонную будку, старец Фура загадал загадку. <...> Загадку, кстати, я не угадала. Отгадывайте вы: какое слово в русском словаре начинается на три буквы Г и заканчивается на три Я, — предложила Дана Борисова.
Собственное фиаско ведущая объяснила тем, что её, чтобы усложнить задачу, поместили в «летающую будку», которая раскачивалась во все стороны. По словам звезды, у неё произошёл «подрыв вестибулярки», помешавший сосредоточиться на решении интеллектуального задания.
Подписчики Даны Борисовой легко справились с поставленной задачей и назвали правильный ответ на вопрос старца Фура: слово «Тригонометрия».
«Какой позор, Дана, это же такое простое задание! Могли бы принести своей команде ключ или подсказку. А получается, что подвели товарищей», пожурили звезду комментаторы.
Съёмки нового сезона шоу «Форт Боярд», который осенью покажет канал СТС, проходят во Франции. Одна из участниц — экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, рассказала о «заточении» героев проекта. Она пожаловалась на предшествовавший началу съёмок десятидневный карантин и плохое питание, и заявила, что Россия после такого — лучшая страна в мире.
Ранее сообщалось, что дочь Даны Борисовой получила тяжёлые травмы в школьном туалете. Чтобы восстановить картину случившегося, девочку допросили сотрудники полиции.
Шоу-бизнес,Дана Борисова,
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