Портал News.ru выпустил материал, посвященный певице Марине Абросимовой (МакSим). До коронавируса в ее жизни было немало трудностей: певице приходилось спать на вокзале и бороться за жизнь после ДТП.

Абросимова приехала в Москву , чтобы заниматься музыкальной карьерой, и оказалась без крыши над головой. Певица рассказывала « Москве 24 », что знакомые не смогли ее приютить, она отправилась на Казанский вокзал и прожила там восемь дней: спала на стуле в местной пельменной.

«Тетенька, которая продавала пельмени, когда заходили сотрудники [полиции - прим.ред.], мне говорила: «Пс!». И я быстренько успевала убежать», - делилась воспоминаниями певица.

Первые деньги она заработала, выступая в подземных переходах с группой уличных музыкантов. Абросимова пела песни Боба Марли, The Beatles и Майи Кристалинской

Певица обошла десятки студий со своими авторскими песнями, в конце концов познакомилась с оценившим ее талант человеком - продюсером Вадимом Бондарюком - и начала набирать популярность в соцсетях.

«После того, как песни стали популярные, меня пригласили в Питер. Я решила, что это опять же какое-то маленькое мероприятие, но меня встретили с охраной и повезли на каких-то красивых машинах в концертный зал «Октябрьский». Там было 14 тысяч человек: я офигела, что все они знали песню «Трудный возраст», - вспоминала певица.

В 2019 году впервые появилась информация о проблемах певицы со здоровьем. Абросимова попала в серьезную аварию по дороге в аэропорт. Восстановление заняло многие месяцы, но в итоге она вернулась на сцену.

Последний концерт перед госпитализацией она дала 12 июня в Казани. МакSим выступила, хотя чувствовала себя плохо. После этого она попала в больницу с пневмонией. Ее представительница Яна Богушевская говорила, что это, скорее всего, коронавирус, хотя тесты его и не выявили.

Врачи продолжают бороться за жизнь 38-летней певицы, с 19 июня она находится в искусственной коме.