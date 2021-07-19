Раскрыт гонорар Бузовой за два сентябрьских спектакля во МХАТе

«МХАТ заключил с певицей Ольгой Бузовой новый контракт на участие в двух спектаклях «Чудесный грузин», – сообщает пресса. В июне 2021 года в театральной среде разразился настоящий скандал: Бузова на сцене МХАТа. Актеры в недоумении хейтили поп-диву и художественного руководителя театра Эдуарда Боякова
. Тем не менее артистка снова сыграет Беллу Шанталь в сентябре. Спектакли пройдут 17 и 18 числа. За выход на сцену Ольга получит 234 044 рубля, пишут «Открытые медиа». Всего за роль в «Чудесном грузине» певица заработала 446 810 рублей. Билеты на спектакль стоят от 1 до 8 тыс. рублей. В партере можно найти место за 3 с половиной тысячи, 4 тысячи или же за 8. В бельэтаже за 1500 или 2000 рублей. На 1-м ярусе за 1000. Второй ярус уже полностью выкуплен. Недавно Ольга Бузова запустила свое шоу о мужчинах. «ФедералПресс» писал, что поп-дива теперь ведет подкасты. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com