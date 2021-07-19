МакSим попала в больницу с высокой температурой и пневмонией в середине июня, после концерта в Казани. При этом сделанный ей тест на коронавирус был отрицательным. В момент госпитализации поражение легких МакSим составляло около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. Вскоре артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем к ЭКМО.