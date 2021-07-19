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«Никаких гарантий»: менеджер рассказала о самочувствии МакSим

Алиса Селезнёва
29 минут назад
Врачи пока не дают никаких прогнозов по поводу состояния певицы Марины Абросимовой (МакSим). Об этом телеканалу «360» заявила генеральный менеджер артистки Маргарита Соколова.
МакSим попала в больницу с высокой температурой и пневмонией в середине июня, после концерта в Казани. При этом сделанный ей тест на коронавирус был отрицательным. В момент госпитализации поражение легких МакSим составляло около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. Вскоре артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем к ЭКМО.
Маргарита Соколова призвала фанатов не доверять непроверенной информации об ухудшении состояния артистки.
«Врачи пока не дают прогнозов, никаких гарантий. Состояние то туда качается, то сюда. Как на самом деле сейчас, я не могу сказать. Стабильно тяжело состояние, с какими-то минимальными улучшениями. Молимся, надеемся и ждём! » — пояснила она.
Ранее в СМИ появилась информация, что в легких певицы врачи выявили гнойно-воспалительный процесс, который может свидетельствовать о начале сепсиса. Затем Telegram-канал Mash сообщил, что певице становится хуже. У артистки якобы перестает работать правое легкое, там увеличиваются кисты и полости. Из-за осложнений не помогает даже ИВЛ. Проблемы с легкими в свою очередь сказались на сердце, вызвав левожелудочковую недостаточность.
Шоу-бизнес,Видео,Маргарита Соколова,
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