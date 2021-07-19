МакSим попала в больницу с высокой температурой и пневмонией в середине июня, после концерта в Казани. При этом сделанный ей тест на коронавирус был отрицательным. В момент госпитализации поражение легких МакSим составляло около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. Вскоре артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем к ЭКМО.
Ранее в СМИ появилась информация, что в легких певицы врачи выявили гнойно-воспалительный процесс, который может свидетельствовать о начале сепсиса. Затем Telegram-канал Mash сообщил, что певице становится хуже. У артистки якобы перестает работать правое легкое, там увеличиваются кисты и полости. Из-за осложнений не помогает даже ИВЛ. Проблемы с легкими в свою очередь сказались на сердце, вызвав левожелудочковую недостаточность.