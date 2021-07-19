В откровенном видео Бритни Спирс увидели скрытое послание ее сестре

Американская певица Бритни Спирс записала новое видео с танцем в откровенном наряде. 39-летняя поп-исполнительница предстала перед поклонниками в красном кроп-топе и зеленых шортах и продемонстрировала на камеру танцевальные движения под песню Билли Айлиш Bad guy («Плохой парень»). Соответствующий ролик размещен в Instagram-аккаунте певицы.
«Пусть сегодня господь даст твоей полной заднице радости. PS красный. Это мой новый танец под "Плохого парня" — та же песня, новый танец. Если тебе не нравится — не смотри!» — подписала публикацию Бритни Спирс.
В этом видео фанаты американской звезды узрели скрытое послание ее сестре Джейми Ли Спирс, которой стали поступать угрозы из-за опекунства отца над исполнительницей хита «Oops! I Did It Again».
Сейчас сама Бритни Спирс заявила о том, что отказывается от выступлений из-за опеки своего родителя.