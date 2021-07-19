Участница шоу Леры Кудрявцевой рассказала о «рвотном состоянии» после передачи

Певица Алиса Мон рассказала о том, как участвовала в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В разговоре с «Собеседником» она призналась, что испытала после передачи «рвотное состояние».

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«Мне прямо всю душу наизнанку там вывернули», — пожаловалась артистка и объяснила, что во время съемок ей задавали очень личные вопросы, например, об абортах.

По словам певицы, ее семья была крайне возмущена программой. «Маме было очень плохо. А что сын у меня вытворял! У нас такой скандал был дома!» — поделилась Мон.

В конфликте с сыном она решила, что «лучший способ защиты — нападение», поэтому предложила ему собрать вещи и жить одному, если ему «что-то не нравится».

«Хотя я его понимала. У меня самой после этой программы было рвотное состояние. Было так противно, вы просто не представляете!» — отметила певица и добавила, что в итоге помирилась с сыном.

Мон уточнила, что не считает Кудрявцеву виноватой. Артистка вспомнила, что у ведущей есть «ухо, в которое ей говорят, какие вопросы задавать». При этом, по словам певицы, один из вопросов Кудрявцева задавать отказалась.