Директора МакSим ответила на сравнения ситуации с болезнью Началовой

Директор певицы МакSим Маргарита Соколова раскритиковала россиян, сравнивших недуг артистки с болезнью Юлии Началовой.

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Соколова написала в Instagram, что даже родственники сейчас не располагают информацией о состоянии здоровья Максим.

Многие фанаты ответили ей, что переживают за любимую артистку. Некоторые вспомнили о последних днях Юлии Началовой, которая скончалась весной 2019 года.

Однако директору певицы подобные аналогии не понравились.

«Думаю, все имеют право на личное пространство. Вы тоже, наверно, не хотели бы, чтобы вашу жизнь выставляли на всеобщее обозрение», - написала Соколова.

Она отметила, что информация о здоровье МакSим появится на предстоящей неделе: «Лечащие врачи находятся на выходных. А связь мы держим именно с ними. До понедельника никакой точной информации не будет!»

На этой неделе телеграм-канал Mash сообщил, что состояние певицы ухудшается. У нее якобы начало отказывать правое легкое и ИВЛ уже не помогает. Сейчас она подключена к ЭКМО - этот аппарат подменяет функции легких. Он перекачивает и насыщает кислородом кровь пациента вне его тела.