«Вы как раковые клетки»: Шукшина обрушилась на российские власти

Она считает, что именно они делают Россию страной не только пьющей, но и «торчащей» на протяжении последних 30 лет.

В доказательство своей правоты она приводит официальную статистику. Согласно ей, от коронавируса в России ежедневно умирает 780 человек. При том, что от алкоголизма каждый день уходят из жизни по 1100 человек и еще по 500 – из-за наркотиков. Шукшина подчеркивает, что от наркомании погибают преимущественно молодые люди в возрасте 14-28 лет.