«Вы как раковые клетки»: Шукшина обрушилась на российские власти

Актриса Мария Шукшина
заявила, что российские власти закрывают глаза на то, что пандемия коронавируса гораздо менее опасна, чем потребление алкоголя и наркотиков. Об этом она высказалась
в своем Telegram-канале.
«Вам не интересно будущее России, вам интересно сейчас «сделать кассу» на пилюльках, таблетках, порошках, а завтра вас не волнует, вы как раковые клетки, которые жрут организм, а потом умирают вместе с ним», - с такими словами Шукшина обратилась к российским чиновникам.
Она считает, что именно они делают Россию страной не только пьющей, но и «торчащей» на протяжении последних 30 лет.
«Наркотики — тоже ваш бизнес, зачем принимать законы, которые ударят по вашим кошелькам? Не надо! Не надо»! – делает вывод актриса.
В доказательство своей правоты она приводит официальную статистику. Согласно ей, от коронавируса в России ежедневно умирает 780 человек. При том, что от алкоголизма каждый день уходят из жизни по 1100 человек и еще по 500 – из-за наркотиков. Шукшина подчеркивает, что от наркомании погибают преимущественно молодые люди в возрасте 14-28 лет.
«О какой пандемии стоит говорить, господа чиновники?» - вопрошает актриса.
По ее мнению, власти не уделяют нужного внимания проблеме борьбы с наркотиками: «Ведь есть родители, которые в одиночку вызывают наркогидру на бой, пытаясь спасти своих детей от беды »