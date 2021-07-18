«Лизнули Западу»: Тимати и Бородину уличили в "антироссийской" рекламе

По мнению Гордон, уже около четырех месяцев российский шоу-бизнес и СМИ рекламируют проект, согласно которому из России предлагается создать фактически в оффшорную зону для иностранных компаний. Параллельно, считает она, концепция предлагает отменить в стране ответственность за экономические преступления.

На своей страничке в Instagram Гордон разместила подборку «скринов» с аккаунтов нескольких звезд, где те рекламируют вызвавший гнев телеведущей проект переформатирования России. В подписи к подборке Гордон утверждает, что представители шоубизнеса получили за рекламу этого проекта от 200 000 до 1 млн. рублей.