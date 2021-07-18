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«Лизнули Западу»: Тимати и Бородину уличили в "антироссийской" рекламе

Елена Прошина
58 минут назад
Телеведущая и правозащитница Екатерина Гордон скопом обвинила несколько звезд российского шоубизнеса в том, что они за деньги рекламируют некий западный проект переустройства России. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
«Лизнули Западу»: Тимати и Бородину уличили в "антироссийской" рекламе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Вы только что лизнули за рубли жопу Западу. Стирайте и извиняйтесь! Вчера я тоже повелась на час на эту историю... но потом прочла и послала всех к черту, а еще написала ряд заявлений. Дадим шанс всем вышеперечисленным сделать то же самое», — заявил Гордон.
По мнению Гордон, уже около четырех месяцев российский шоу-бизнес и СМИ рекламируют проект, согласно которому из России предлагается создать фактически в оффшорную зону для иностранных компаний. Параллельно, считает она, концепция предлагает отменить в стране ответственность за экономические преступления.
Помимо прочих звезд, среди объектов критики Гордон оказались рэпер Тимати и ведущая «Дома-2» Ксения Бородина.
На своей страничке в Instagram Гордон разместила подборку «скринов» с аккаунтов нескольких звезд, где те рекламируют вызвавший гнев телеведущей проект переформатирования России. В подписи к подборке Гордон утверждает, что представители шоубизнеса получили за рекламу этого проекта от 200 000 до 1 млн. рублей.
«Администрация президента, прокуратура и Минюст в ближайшее время проведут проверку», - пообещала Екатерина Гордон.
Шоу-бизнес,Тимати,Екатерина Гордон,Ксения Бородина,Минюст РФ,Администрация Президента РФ,Генпрокуратура РФ,Россия,
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