Бритни Спирс поставила условие продолжения выступлений

Артистка публично заявила, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть себе свои права. Исполнительница отметила, что пять лет ей постоянно делали уколы лития, из-за которого она чувствовала себя «будто пьяной». Она также рассказала, что опекуны и охранники не оставляли ее одну, даже когда она была обнаженной. Певица призналась, что хочет замуж и детей, однако опекуны запрещают ей это делать. Кроме того, ей не разрешали сделать перерыв в работе, несмотря на жалобы на усталость.