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Бритни Спирс объявила о прекращении деятельности из-за отца

Ювелина Бернст
23 минуты назад
Американская певица Бритни Спирс заявила, что не станет выступать, пока ее отец Джейми Спирс не перестанет контролировать ее деятельность. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Бритни Спирс поставила условие продолжения выступлений
Фото: AP PhotoAP Photo
«Я не собираюсь выступать на каких-либо сценах в ближайшее время, пока мой отец управляет тем, что я ношу, говорю, делаю или думаю! Я делаю это последние 13 лет. Я лучше буду делиться видео из моей гостиной, чем со сцены в Вегасе», - написала артистка.
По ее словам, ее мечты «убиты», и все, что у нее осталось, это надежда.
Певица также призналась, что ей неприятно, что в документальных фильмах затрагиваются «унизительные моменты» из ее прошлого.
В конце июня Бритни Спирс выступила на суде по поводу опеки ее отца над собой. Но суд отклонил запрос певицы - звезда останется под контролем родителя.
Артистка публично заявила, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть себе свои права. Исполнительница отметила, что пять лет ей постоянно делали уколы лития, из-за которого она чувствовала себя «будто пьяной». Она также рассказала, что опекуны и охранники не оставляли ее одну, даже когда она была обнаженной. Певица призналась, что хочет замуж и детей, однако опекуны запрещают ей это делать. Кроме того, ей не разрешали сделать перерыв в работе, несмотря на жалобы на усталость.
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