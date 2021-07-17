На похоронах Петра Мамонова произошел досадный конфуз с гробом

На похоронах музыканта и актера Петра Мамонова
случился конфуз — вырытая могила оказалась слишком мала для гроба с телом артиста. Об этом на своей странице в Facebook написал
журналист Митя Самойлов.
По словам Самойлова, участникам церемонии пришлось спешно решать проблему прямо на месте — могилу расширили подручными средствами.
«Не знаю, что это значит, но впечатление производит сильное. Даже тут Мамонов ухитрился выступить ни на кого не похожим образом», - сообщил Самойлов.
Известного российского актера и музыканта Петра Мамонова похоронили сегодня на кладбище в подмосковной Верее. 70-летний артист умер 15 июля в больнице в Коммунарке, куда он попал после заражения коронавирусом.
Его госпитализировали 27 июня с 90-процентным поражением легких. Артист оказался в коме. Он бы подключен к аппарату ИВЛ. В больнице он провел 19 дней. Смерть Мамонова наступила из-за многочисленных осложнений, вызванных COVID-19. Сообщалось, что до заболевания он отказывался от вакцинации, несмотря на уговоры близких.