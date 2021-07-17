Директор МакSим прокомментировала сообщения об отказе легкого у певицы

По ее словам, официальной информации на этот счет нет, по последним данным, состояние больной остается без изменений.

МакSим госпитализировали 15 июня с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус. Спустя несколько дней медики диагностировали у певицы сильное поражение легких. Ее ввели в состояние искусственной комы. Врачи не дают никаких прогнозов и обещаний, сказала накануне Соколова.