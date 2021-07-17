Директор МакSим прокомментировала сообщения об отказе легкого у певицы

По ее словам, официальной информации на этот счет нет, по последним данным, состояние больной остается без изменений.
«Сегодня лечащие врачи не на связи, поэтому информации никакой не могу дать, так как нет источника прямого. Не знаю, кто там что написал. До понедельника ждем», – сказала Соколова.
По информации Mash, что певице становится хуже. У артистки якобы перестает работать правое легкое, там увеличиваются кисты и полости. Из-за осложнений органу не помогает даже ИВЛ. Проблемы с легкими в свою очередь сказались на сердце, вызвав левожелудочковую недостаточность.
МакSим госпитализировали 15 июня с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус. Спустя несколько дней медики диагностировали у певицы сильное поражение легких. Ее ввели в состояние искусственной комы. Врачи не дают никаких прогнозов и обещаний, сказала накануне Соколова.