Актриса Макеева пригрозила дочери мужа уголовным преследованием

Актриса Анастасия Макеева обвинила 14-летнюю дочь своего мужа во лжи и пригрозила ей уголовной ответственностью за клевету. Об этом сообщает «СтарХит».

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В начале июля 14-летняя Анна Малькова заявила, что Макеева пыталась задобрить ее дорогими подарками. Актриса якобы хотела, чтобы школьница оставила мать в Словении и перебралась к отцу. Роман Мальков тогда резко отреагировал на слова дочери, обвинив ее во лжи и заявив, что она поступила «низко».

К разборкам отца и дочери теперь подключилась и Анастасия Макеева.

«Про дочь мужа пишу, потому что она врет и делает это под руководством мамусика и молчать про переобувшуюся, продуманную девочку не буду», - заявила актриса.

Она добавила, что девочке 14 лет и совсем скоро ей «за поступки придется нести уголовную ответственность».

Анастасия также заявила, что дети втайне от матери общаются с отцом, а Светлана Малькова пытается втянуть их в конфликт.