Особняк и три "Мерседеса": стал известен размер наследства Мамонова

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Родственникам Петра Мамонова также достанутся элитные автомобили и значительные гонорары за роли в кино и концерты.

При жизни артист не проявлял склонности к шопингу и прочим денежным тратам. Он был увлечен творчеством, а гонорары копились в банках.

В одном из интервью Мамонов признался, что у него есть дом в 800 квадратных метров, три «Мерседеса», «четыре гитары лучших и гектар земли, на которой растут сосны. Он также не скрывал, что получал серьезные гонорары за исполнение киноролей.

Все имущество будет распределено между супругой и тремя сыновьями Мамонова (первый был рожден в предыдущем браке).

Известно, что завещания покойный не оставил. Наследство поделят по российским законам.

Сегодня музыканта и актера Петра Мамонова проводили в последний путь. Закрытый гроб с телом артиста под продолжительные аплодисменты вынесли из Донского монастыря, где перед этим состоялось отпевание. Прощание длилось более 2 часов из-за большого потока людей.