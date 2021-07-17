Особняк и три "Мерседеса": стал известен размер наследства Мамонова

Родственникам Петра Мамонова также достанутся элитные автомобили и значительные гонорары за роли в кино и концерты.
При жизни артист не проявлял склонности к шопингу и прочим денежным тратам. Он был увлечен творчеством, а гонорары копились в банках.
В одном из интервью Мамонов признался, что у него есть дом в 800 квадратных метров, три «Мерседеса», «четыре гитары лучших и гектар земли, на которой растут сосны. Он также не скрывал, что получал серьезные гонорары за исполнение киноролей.
Все имущество будет распределено между супругой и тремя сыновьями Мамонова (первый был рожден в предыдущем браке).
Известно, что завещания покойный не оставил. Наследство поделят по российским законам.
Сегодня музыканта и актера Петра Мамонова проводили в последний путь. Закрытый гроб с телом артиста под продолжительные аплодисменты вынесли из Донского монастыря, где перед этим состоялось отпевание. Прощание длилось более 2 часов из-за большого потока людей.
Петр Мамонов скончался
накануне в возрасте 70 лет. На фоне пневмонии у него развилась полиорганная недостаточность. Артиста ввели в медикаментозную кому, но организм не смог справиться с болезнью.