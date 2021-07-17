Супруга Боярского рассказала о его состоянии: пошел на поправку

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Она уточнила, что сейчас артист ждет отрицательного теста на коронавирус, после чего его выпишут.

По словам Луппиан, ее супруг переносит заболевание в легкой форме благодаря тому, что сделал прививку от коронавируса. В связи с этим она призвала всех вакцинироваться от COVID-19. Сам Боярский планирует ревакцинироваться, добавила его жена.