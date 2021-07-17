«Приятного мало»: жена о состоянии заразившегося COVID Боярского

Знаменитый актер чувствует себя лучше, угрозы для его жизни нет. Тем не менее, пока что до полного восстановления очень далеко. По словам Ларисы Луппиан, ее супруг пробудет в больнице еще как минимум несколько дней.

Фото: Борис Кудрявов Борис Кудрявов

Несколько дней назад 71-летний Народный артист РСФСР Михаил Боярский был госпитализирован в больницу имени Боткина с Covid-19. Сейчас исполнитель главной роли в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» продолжает бороться с китайской заразой. Несмотря на то, что некоторые СМИ поспешили сообщить о выписке Михаила Сергеевича, об этом речь пока не идет. Как рассказала супруга артиста Лариса Луппиан , состояние Боярского хоть и стабильное, однако до выздоровления ему пока далеко.

«Температуры у него нет, слава Богу. Но он еще не совсем выздоровел. По поводу самочувствия – ну, вы сами понимаете, он болеет, коронавирусом. Я думаю, приятного здесь мало», — сообщила Лариса Регинальдовна.

По словам женщины, Боярскому сильно надоела больничная атмосфера и он мечтает как можно скорее выписаться домой. Тем не менее, это будет возможно только после получения отрицательного теста на коронавирус. Пока же Михаил Сергеевич продолжает оставаться в стационаре.

Напомним, что впервые СМИ сообщили о госпитализации Народного артиста РСФСР в минувшую среду, 14 июля. При этом коронавирус протекал у Боярского протекал в легкой форме, его обнаружили совершенно случайно после обращения к врачам совершенно по другому поводу. Луппиан надеется, что Боярского выпишут на следующей неделе, после чего их семья сможет вернуться к нормальной жизни.