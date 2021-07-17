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«Приятного мало»: жена рассказала о состоянии инфицированного Михаила Боярского

Экспресс газетаиещё 2
31 минуту назад
Знаменитый актер чувствует себя лучше, угрозы для его жизни нет. Тем не менее, пока что до полного восстановления очень далеко. По словам Ларисы Луппиан, ее супруг пробудет в больнице еще как минимум несколько дней.
«Приятного мало»: жена о состоянии заразившегося COVID Боярского
Фото: Борис КудрявовБорис Кудрявов
Несколько дней назад 71-летний Народный артист РСФСР Михаил Боярский был госпитализирован в больницу имени Боткина с Covid-19. Сейчас исполнитель главной роли в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» продолжает бороться с китайской заразой. Несмотря на то, что некоторые СМИ поспешили сообщить о выписке Михаила Сергеевича, об этом речь пока не идет. Как рассказала супруга артиста Лариса Луппиан, состояние Боярского хоть и стабильное, однако до выздоровления ему пока далеко.
«Температуры у него нет, слава Богу. Но он еще не совсем выздоровел. По поводу самочувствия – ну, вы сами понимаете, он болеет, коронавирусом. Я думаю, приятного здесь мало», — сообщила Лариса Регинальдовна.
По словам женщины, Боярскому сильно надоела больничная атмосфера и он мечтает как можно скорее выписаться домой. Тем не менее, это будет возможно только после получения отрицательного теста на коронавирус. Пока же Михаил Сергеевич продолжает оставаться в стационаре.
Напомним, что впервые СМИ сообщили о госпитализации Народного артиста РСФСР в минувшую среду, 14 июля. При этом коронавирус протекал у Боярского протекал в легкой форме, его обнаружили совершенно случайно после обращения к врачам совершенно по другому поводу. Луппиан надеется, что Боярского выпишут на следующей неделе, после чего их семья сможет вернуться к нормальной жизни.
Стоит добавить, что Covid-19 подкосил многих российских знаменитостей. И если некоторые перенесли вирус практически бессимптомно, другим он стоил жизни. Редакция «Экспресс газета» желает Михаилу Сергеевичу скорейшего выздоровления.
Шоу-бизнес,COVID-19,Лариса Луппиан,Михаил Боярский,
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