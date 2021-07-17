«Проблемы серьезные»: Алиса Мон рассказала о болезни Корчевникова

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Алиса Мон приняла участие в съемках программы и поделилась своими впечатлениями о Корчевникове.

«У Бориса со слухом проблемы серьезные. На него работает целая команда. Когда он задает вопрос, то сначала читает его по титрам - вопросы идут на четырех мониторах. Представляете, как это сложно? Там подключены все службы», - пояснила она.

При этом певица подчеркнула, что ей очень понравилось работать с Корчевниковым, так как «все сердечно и с теплотой».

Ранее телеведущий Борис Корчевников в эфире программы «Судьба человека» признался, что частично потерял слух. В 2015 году он перенес операцию по удалению опухоли, в процессе которой медики задели слуховой нерв.