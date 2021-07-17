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«Проблемы серьезные»: Алиса Мон рассказала о болезни Корчевникова

Алиса Селезнёва
1 час назад
По словам певицы Алисы Мон, ведущему программы «Судьба человека» Борису Корчевникову из-за проблем со слухом приходится прилагать серьезные усилия, чтобы справляться со своими рабочими обязанностями. Об этом пишет «Собеседник».
«Проблемы серьезные»: Алиса Мон рассказала о болезни Корчевникова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Алиса Мон приняла участие в съемках программы и поделилась своими впечатлениями о Корчевникове.
«У Бориса со слухом проблемы серьезные. На него работает целая команда. Когда он задает вопрос, то сначала читает его по титрам - вопросы идут на четырех мониторах. Представляете, как это сложно? Там подключены все службы», - пояснила она.
При этом певица подчеркнула, что ей очень понравилось работать с Корчевниковым, так как «все сердечно и с теплотой».
Ранее телеведущий Борис Корчевников в эфире программы «Судьба человека» признался, что частично потерял слух. В 2015 году он перенес операцию по удалению опухоли, в процессе которой медики задели слуховой нерв.
При этом неназванный друг звезды заявил СМИ, что ведущий программы «Судьба человека» следует медицинским рекомендациям и надеется, что слух со временем восстановится. По его словам, «все сообщения о болезни Бори сильно преувеличены».
Шоу-бизнес,Борис Корчевников,ИД "Собеседник",
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