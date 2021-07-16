Шнуров осудил блогеров за пиар на смерти Мамонова

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По словам Шнурова, блогеры используют трагедии и кидаются на новостные поводы, как хищники на труп. По словам музыканта, Мамонов стал для них всего лишь инфоповодом, а сейчас они ожидают гибели певицы МакSим, чтобы собрать большое число просмотров на новостях о ней.

Читаю ленту — переписка клонов.

Я с новостями хорошо знаком.

Вдруг забурлило — при смерти Мамонов.

Ну слава богу, есть писать о ком.

Чем бы питались блогеры на свете?

Они, как воронье, на труп летят.

Когда б не смерть сегодняшняя Пети,

То на безрыбье б постили котят.

Все попрощались, кланяясь засим.

Забыли. Люди жаждут новостей.

Все ждут, когда уже умрет МакSим,

Чтоб некрологи стряпать всех мастей

И собирать просмотры, с ними лайки.

Из трупов складывают потихоньку трафик:

Как они жили и другие байки.

Шнуров также добавил, что не желает скорбеть, и признался, что он далеко не гуманист. Он добавил, что не переживал публично даже после кончины создателя «Ералаша» Бориса Грачевского.

Я мог бы тоже поскорбеть. Но нафиг.

Не гуманист я. В этом правда ваша.

Там где ваш круг, там вижу я овал.

Даже когда продюсер умер «Ералаша»,

Тогда публично я не горевал.

Напомним, Петр Мамонов умер 15 июля на 71-м году жизни. В течение последних двух недель он находился в больнице 40 в Коммунарке из-за осложнений, вызванных коронавирусом.