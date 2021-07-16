Шнуров осудил блогеров за пиар на смерти Мамонова

По словам Шнурова, блогеры используют трагедии и кидаются на новостные поводы, как хищники на труп. По словам музыканта, Мамонов стал для них всего лишь инфоповодом, а сейчас они ожидают гибели певицы МакSим, чтобы собрать большое число просмотров на новостях о ней.
Читаю ленту — переписка клонов.
Я с новостями хорошо знаком.
Вдруг забурлило — при смерти Мамонов.
Ну слава богу, есть писать о ком.
Чем бы питались блогеры на свете?
Они, как воронье, на труп летят.
Когда б не смерть сегодняшняя Пети,
То на безрыбье б постили котят.
Все попрощались, кланяясь засим.
Забыли. Люди жаждут новостей.
Все ждут, когда уже умрет МакSим,
Чтоб некрологи стряпать всех мастей
И собирать просмотры, с ними лайки.
Из трупов складывают потихоньку трафик:
Как они жили и другие байки.
Шнуров также добавил, что не желает скорбеть, и признался, что он далеко не гуманист. Он добавил, что не переживал публично даже после кончины создателя «Ералаша» Бориса Грачевского.
Я мог бы тоже поскорбеть. Но нафиг.
Не гуманист я. В этом правда ваша.
Там где ваш круг, там вижу я овал.
Даже когда продюсер умер «Ералаша»,
Тогда публично я не горевал.
Напомним, Петр Мамонов умер 15 июля на 71-м году жизни. В течение последних двух недель он находился в больнице 40 в Коммунарке из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
16 июня появилась информация о госпитализации певицы МакSим. В клинике артистка была введена в искусственную кому и подклюена к аппарату ИВЛ.