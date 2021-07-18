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Бритни Спирс отказалась выходить на сцену до конца опеки над ней отцом

Говорит Москваиещё 6
30 минут назад
Бритни Спирс отказалась выходить на сцену до конца опеки над ней отцом.
Бритни Спирс поставила условие продолжения выступлений
Фото: ReutersReuters
«Я не буду этого делать, пока он контролирует то, что я ношу, говорю, делаю или думаю. Я делала это на протяжении последних 13 лет. Опекунство убило мои мечты», — написала исполнительница у себя в Instagram.
На этой неделе суд Лос-Анджелеса разрешил Спирс самой нанять адвоката для представления её интересов в деле об опекунстве над ней. Её новый юрист Мэтью Розенгарт заявил, что будет требовать прекращения опекунства отца певицы.
Бритни Спирс — одна из самых популярных исполнительниц конца 90-х — начала 2000-х. Психическое здоровье артистки, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном в 2007 году. Они были женаты три года, у них есть двое сыновей.
Отец певицы получил опекунство над ней в 2008 году по решению суда. Исполнительница борется за отстранение Джеймса Спирса от контроля над её жизнью и финансами. В ноябре 2020 года суд назначил соопекуном певицы финансовую компанию Bessemer Trust.
В июне 39-летняя Спирс в виртуальном режиме выступила на судебном заседании в Лос-Анджелесе с просьбой лишить отца статуса опекуна.
Шоу-бизнес,Бритни Спирс,Лос-Анджелес,
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