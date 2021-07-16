Бузова назвала себя чемпионкой по оправданию мужчин

Гостем шоу Бузовой стал аферист Бальтазар Гайдн-Прохоров, который провел пять лет в тюремном заключении за мошенничество и хищение в особо крупных размерах. Во время разговора телеведущая призналась, что прекрасно умеет оправдывать поведение других людей и даже может написать об этом книгу.
«Я вообще могу выпустить книгу по оправданию поступков всех людей в этом мире, а мужчин тем более! Девчонки, реально, я когда-нибудь напишу книгу «Как оправдать мужчину». Я просто, мне кажется, чемпионка по этим моментам», - заметила она.
При этом артистку удивило то, что Бальтазар Гайдн-Прохоров отказался от имени, которое ему дали родители.
Ольга Бузова несколько лет была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. 30 декабря 2016 года брак был расторгнут. Расстались бывшие супруги со скандалом. Позднее в одном из интервью Бузова призналась, что сталкивалась с домашним насилием, не уточнив, кто именно ее бил. При этом поклонники заподозрили, что говорила артистка о бывшем муже.
В 2019 году Ольга Бузова начала встречаться с блогером Давидом Манукяном. А в январе 2020 сообщила об их расставании. Бузова назвала Манукяна чудовищем, обвинила в том, что он творил страшные и непонятные вещи, и намекнула на домашнее насилие.