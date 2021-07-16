Бузова назвала себя чемпионкой по оправданию мужчин

Гостем шоу Бузовой стал аферист Бальтазар Гайдн-Прохоров, который провел пять лет в тюремном заключении за мошенничество и хищение в особо крупных размерах. Во время разговора телеведущая призналась, что прекрасно умеет оправдывать поведение других людей и даже может написать об этом книгу.