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«Осталось только молиться»: духовник МакSим рассказал о ее состоянии

Мария Иванова
49 минут назад
Духовник Марины Абросимовой (МакSим) игумен Лука заявил, что певица до сих пор находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «СтарХит».
«Осталось только молиться»: духовник МакSим рассказал о ее состоянии
Фото: ТАССТАСС
Абросимова все еще подключена к аппарату ИВЛ и находится в реанимации.
«Пока ничего, к сожалению, утешительного и радостного сообщить не получается. Очень тяжелая ситуация по-прежнему, и остается только усерднее молиться, остается надеяться на чудо», - рассказал игумен журналистам.
Врачи продолжают бороться за жизнь 38-летней певицы. Абросимова попала в больницу с пневмонией в середине июня. Ее представительница Яна Богушевская говорила, что это, скорее всего, коронавирус, хотя тесты его и не выявили.
Позже у певицы диагностировали 40-процентное поражение легких. 19 июня ее ввели в искусственную кому. 12 июля Богушевская рассказала ТАСС, что состояние певицы остается стабильно тяжелым.
Игумен Лука (Степанов) много лет знаком с певицей, он приходил к ней в больницу. Представительница артистки подтверждала РИА Новости, что он действительно духовник Абросимовой.
Шоу-бизнес,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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