«Осталось только молиться»: духовник МакSим рассказал о ее состоянии

Абросимова все еще подключена к аппарату ИВЛ и находится в реанимации.

Врачи продолжают бороться за жизнь 38-летней певицы. Абросимова попала в больницу с пневмонией в середине июня. Ее представительница Яна Богушевская говорила, что это, скорее всего, коронавирус, хотя тесты его и не выявили.