Пригожин отказался решать проблемы своих детей с коллекторами

Продюсер Иосиф Пригожин напомнил, что его дети от первого брака, Дмитрий и Даная, давно выросли, и он не намерен решать их проблемы с коллекторами и недвижимостью. Об этом он заявил « Пятому каналу ».

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Ранее дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная рассказала, что ее мама и отчим заложили квартиру, где сейчас живет бабушка, а затем возникли проблемы с возвращением жилья. По ее словам, отец был против этой сделки и предупреждал, что нельзя ничего делать с недвижимостью.

В начале июля стало известно, что в квартиру, которая принадлежит детям продюсера, пытались проникнуть коллекторы, но не смогли этого сделать.

При этом Пригожин отметил, что считает своего сына взрослым и способным самостоятельно решить эту проблему.

«Знаете, Дмитрию 32 года. У каждого человека своя жизнь. Что делать, если государство не защищает таких граждан, как Дмитрий? Это вызывает только грусть и расстройство», — заметил продюсер.

Ранее продюсер помогал детям от первого брака, обеспечивая их и оплачивая учебу. Однако после того, как дети выросли, он перестал отсылать деньги и его бывшая семья погрязла в долгах.