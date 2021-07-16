Пригожин отказался решать проблемы своих детей с коллекторами

Продюсер Иосиф Пригожин
напомнил, что его дети от первого брака, Дмитрий и Даная, давно выросли, и он не намерен решать их проблемы с коллекторами и недвижимостью. Об этом он заявил «Пятому каналу
».
Ранее дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная рассказала, что ее мама и отчим заложили квартиру, где сейчас живет бабушка, а затем возникли проблемы с возвращением жилья. По ее словам, отец был против этой сделки и предупреждал, что нельзя ничего делать с недвижимостью.
В начале июля стало известно, что в квартиру, которая принадлежит детям продюсера, пытались проникнуть коллекторы, но не смогли этого сделать.
При этом Пригожин отметил, что считает своего сына взрослым и способным самостоятельно решить эту проблему.
«Знаете, Дмитрию 32 года. У каждого человека своя жизнь. Что делать, если государство не защищает таких граждан, как Дмитрий? Это вызывает только грусть и расстройство», — заметил продюсер.
Ранее продюсер помогал детям от первого брака, обеспечивая их и оплачивая учебу. Однако после того, как дети выросли, он перестал отсылать деньги и его бывшая семья погрязла в долгах.
Сейчас Иосиф Пригожин женат на певице Валерии
. Ранее сын артистки Артемий заявил, что не даст своим будущим детям видеться со своим отцом - Александром Шульгиным
. Он подчеркнул, что настоящим отцом считает отчима – Иосифа Пригожина, а «биологическая составляющая не важна».