Кортнев раскритиковал фанатов Пугачевой и Баскова

Он подчеркнул, что нужно слушать качественную музыку, а не то, что предлагают радиостанции. «Послушайте, оценка мозговой деятельности другого человека вещь крайне субъективная, может это как раз у меня не в порядке с мозгами, а не у них. Это с какой стороны посмотреть. Другое дело, что люди, которые продолжают слушать нашу российскую эстраду, очень косные. Они в музыкальном смысле, в области вкуса совсем не развитые люди», — цитирует ФАН музыканта, высказавшегося в эфире шоу «Легенда» канала RTVi.