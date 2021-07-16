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Кортнев раскритиковал фанатов Пугачевой и Баскова

Газета.Ruиещё 2
34 минуты назад
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев раскритиковал фанатов творчества эстрадных артистов Аллы Пугачевой и Николая Баскова.
Кортнев раскритиковал фанатов Пугачевой и Баскова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он подчеркнул, что нужно слушать качественную музыку, а не то, что предлагают радиостанции. «Послушайте, оценка мозговой деятельности другого человека вещь крайне субъективная, может это как раз у меня не в порядке с мозгами, а не у них. Это с какой стороны посмотреть. Другое дело, что люди, которые продолжают слушать нашу российскую эстраду, очень косные. Они в музыкальном смысле, в области вкуса совсем не развитые люди», — цитирует ФАН музыканта, высказавшегося в эфире шоу «Легенда» канала RTVi.
Среди достойных, на его взгляд, артистов Кортнев назвал певицу Монеточку, которую считает «очень умным автором»
Ранее сообщалось, что Алексей Кортнев остался без квартиры из-за коронавируса.
Шоу-бизнес,Алексей Кортнев,Алла Пугачева,Николай Басков,
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