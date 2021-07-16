«Гнусное животное»: муж Макеевой обратился к бывшей супруге

Муж актрисы Анастасии Макеевой Роман Мальков потребовал от своей бывшей жены и матери его четверых детей «отстать» от его новой семьи. Об этом пишет « СтарХит ».

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Анастасия Макеева в этом году вышла замуж за Романа Малькова. Они не просто поженились в ЗАГСе, но и обвенчались. Когда Макеева рассказала о новом возлюбленном, выяснилось, что он женат и воспитывает четверых детей. Роман развелся с женой Светланой лишь спустя два месяца после того, как их роман с Макеевой стал достоянием общественности.

Роман Мальков в соцсетях резко высказался о своей бывшей жене Светлане, напомнив о внушительной сумме, которую он ей оставил.

«Да, когда же ты, гнусное животное, отстанешь от нас?! Тебе мало 27 тысяч евро, оставленных мною? Захлебнись своей славой, нелюдь бесчеловечная. Есть два типа людей: нищеброды, который подписаны на тебя, и те люди, которые молчат. Просто убирайтесь из нашей жизни и даже не смейте произносить имя моей законной жены», — заявил он.

Мальков подчеркнул, что его бывшая жена Светлана, с которой они прожили 15 лет, была «главной ошибкой в его жизни» и пожаловался, что она настраивает против него детей.

При этом Мальков остро отреагировал на поведение дочери Анны, которая встала на сторону матери.