Бузова пообещала написать новую книгу

В программе также принял участие Бальтазар Гайдн-Прохоров, который провёл пять лет в тюремном заключении за мошенничество и хищение в особо крупных размерах. Он признался, что ранее у него было менее яркое имя. В ответ на это Бузова сначала удивилась, что мужчина отверг имя, данное ему при рождении, а потом подчеркнула, что понимает такое решение.