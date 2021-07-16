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Басков экстренно отменил выступление из-за болезни

Газета.Ru
19 минут назад
Артист Николай Басков экстренно отменил выступление на юбилейном, тридцатом фестивале "Славянский базар" в Витебске из-за болезни. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.
Басков экстренно отменил выступление из-за болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"К моему большому сожалению, я не смогу сегодня выступить на Церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску людей. Берегите себя и своих близких. Благодарю за понимание!", — говорится в сообщении.
Также он напомнил, что 22 года назад впервые вышел на сцену фестиваля в Витебске.
"Сегодня на Площади лауреатов была заложена моя именная звезда, тем самым вписав мое имя в музыкальную историю легендарного фестиваля. Благодарю всех, кто пришел поддержать меня и разделить со мной этот знаковый момент, несмотря на 34 градусную жару", — добавил он.
Ранее Победитель "Евровидения" 2019 года голландец Дункан Лоуренс заболел коронавирусом и из-за этого отменил выступление на финальном концерте "Евровидения" 2021 года.
Шоу-бизнес,Николай Басков,Витебск,
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