Басков экстренно отменил выступление из-за болезни

"К моему большому сожалению, я не смогу сегодня выступить на Церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску людей. Берегите себя и своих близких. Благодарю за понимание!", — говорится в сообщении.
"Сегодня на Площади лауреатов была заложена моя именная звезда, тем самым вписав мое имя в музыкальную историю легендарного фестиваля. Благодарю всех, кто пришел поддержать меня и разделить со мной этот знаковый момент, несмотря на 34 градусную жару", — добавил он.