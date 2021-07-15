Алиса Вокс планирует взыскать 20 млн со Шнурова

Певица Алиса Вокс пояснила, что пять лет после ухода из коллектива не знала о том, что ей положены выплаты за песни, но сейчас собирается взыскать с лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова почти 20 миллионов рублей. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Алиса Вокс была солисткой «Ленинграда» с 2012 по 2016 годы. В составе группы она исполнила такие хиты как «Патриотка», «37-й», «Молитвенная», «Сумка», «Короче», «Платье», «Плачу», «Экспонат» и другие.

По словам артистки, о том, что она по закону имеет право на исполнительские сборы, она узнала только сейчас, когда в ходе работы над своим новым альбомом поговорила с юристом Романом Лалаяном

«До этого разговора, я даже не знала, что у меня, как у исполнителя, такое право вообще есть. Именно тогда Роман и предложил мне заявить в суд свои претензии по этому вопросу. Дело в том, что я действительно не получала никаких исполнительских доходов ни в период работы в группе «Ленинград», ни после него. Группа «Ленинград», и лично Сергей Шнуров, мне такое вознаграждение не выплачивали», - отметила она.

Алиса Вокс подчеркнула, что никаких соглашений об отчуждении прав она с группой не подписывала, но не собирается претендовать на трек «Экспонат»(песня более известна как «Лабутены». – Прим.ред.) и другие композиции.

«Сейчас я хочу получить денежные средства исключительно по смежным правам. ( ) Речь идет о выплатах за исполнительские сборы. А их накапало за все время немало - примерно на 19 500 000 рублей. Впрочем, это лишь малая часть того, что получил сам Шнуров за использование произведений, где звучит мой голос», - отметила она.