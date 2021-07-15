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"Все поломано": дождь повредил дорогое имущество Самойловой и Джигана

Алиса Селезнёва
55 минут назад
Ливень и порывистый ветер привели к тому, что рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова лишились имущества, которое было на участке их дома в Подмосковье. О последствиях непогоды Оксана Самойлова рассказала в своем Instagram.
"Все поломано": дождь повредил дорогое имущество Джигана
Фото: InstagramInstagram
По словам Самойловой, сильный ветер не только разломал ее любимую беседку, но и сумел перевернуть надувной батут, который весит полтонны. Падая, батут обрушился на гриль, установка которого была завершена только вчера, и сломал его.
«Батут – миллион рублей, гриль – полмиллиона рублей, беседка – 200 тысяч рублей. Все поломано», - с грустью констатировала в «сторис» жена рэпера, показав подписчикам разрушения и полностью залитый водой двор.
Сегодня сильный ливень, обрушившийся на Москву и Подмосковье, залил также территорию аэропорта Шереметьево, самолеты из-за этого не могли зайти на посадку и подняться в небо. Ряд рейсов, которые должны были сесть в Шереметьево, были перенаправлены в другие аэропорты.
Ливневая канализация в центре Москвы также не справилась с потоками воды, и Арбат на время превратился в аналог каналов Венеции. Люди были вынуждены передвигаться по улице по щиколотку в воде.
Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,Аэропорт Шереметьево,Московская Область,
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