Оставайтесь за рубежом: россиян возмутил полуобнаженный Малахов на фоне гор

«Там что, холодно у вас? Такое теплое одеяло летом? Ну Андрей!», «Вот это бицепс!», «Красивый, стильный», «Раздевайся, ложись, раз пришел», «Какой красавец, и это почти в 50», — написали подписчики Малахова.

Но нашелся и тот, кто за телеведущего не порадовался. Многие удивились тому, что Андрей Малахов оказался на швейцарском курорте при закрытых по причине пандемии коронавируса границах, и стали задавать уточняющие вопросы: вакцинировался ли он? Имеет ли он гражданство Швейцарии? Кроме этого, некоторые комментаторы порекомендовали Малахову оставаться под одеялом за рубежом и больше не «засорять эфир» своими телепрограммами.