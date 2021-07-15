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Оставайтесь за рубежом: россиян возмутил полуобнаженный Малахов на фоне гор

Анна Безрукова
24 минуты назад
Известный телеведущий Андрей Малахов проводит отпуск в горах и щедро делится с подписчиками фотоснимками в социальных сетях. Как видно по кадрам, 49-летний телеведущий находится в отличной физической форме.
Оставайтесь за рубежом: россиян возмутил полуобнаженный Малахов на фоне гор
Фото: ТАССТАСС
Сейчас Малахов отдыхает в одном из лучших отелей Швейцарии с видом на озеро. Телеведущий пьет кофе, созерцает шикарные виды природы и показывает подписчикам пикантные фотографии.
На последнем снимке у себя в Instagram Малахов показан только что вставшим с постели. При этом он отметил, что в отпуске с каждым днем все труднее «вылезать из-под одеяла». Под фото сразу же отметились некоторые звезды отечественной эстрады и коллеги — в том числе, Ольга Бузова, которая восхитилась внешней формой телеведущего, и восторженно написала: «Андрей!», а также оставила влюбленный смайлик под публикацией.
«Там что, холодно у вас? Такое теплое одеяло летом? Ну Андрей!», «Вот это бицепс!», «Красивый, стильный», «Раздевайся, ложись, раз пришел», «Какой красавец, и это почти в 50», — написали подписчики Малахова.
Но нашелся и тот, кто за телеведущего не порадовался. Многие удивились тому, что Андрей Малахов оказался на швейцарском курорте при закрытых по причине пандемии коронавируса границах, и стали задавать уточняющие вопросы: вакцинировался ли он? Имеет ли он гражданство Швейцарии? Кроме этого, некоторые комментаторы порекомендовали Малахову оставаться под одеялом за рубежом и больше не «засорять эфир» своими телепрограммами.
Шоу-бизнес,Андрей Малахов,Ольга Бузова,Швейцария,
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