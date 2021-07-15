«Он был величиной»: Собчак высказалась о смерти Мамонова

О смерти музыканта сообщила его супруга Ольга. Артист на протяжении 19 дней находился в Коммунарке, у него диагностировали коронавирусную инфекцию. Мамонов некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось. Позже появилась информация о 87-процентном поражении лёгких.

Пётр Мамонов является основателем и фронтменом андеграундной группы «Звуки Му». Также 70-летний артист известен по фильмам «Такси-блюз» и «Остров», а также по моноспектаклям. Супруга Ольга не только является возлюбленной музыканта с 1982 года, но и менеджером его группы. Пара имеет трёх сыновей и двух внуков.