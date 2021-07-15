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«Он был величиной»: Собчак высказалась о смерти Мамонова

News.ru
1 час назад
Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на смерть музыканта Петра Мамонова. Она назвала его «величиной, махиной» и вспомнила его последнее интервью.
«Он был величиной»: Собчак высказалась о смерти Мамонова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Пётр Мамонов был величиной, махиной. Я очень благодарна, что успела поговорить с ним — не только как журналист, но и как человек. Одно из последних.... Пётр Николаевич, нет слов, — написала она в своём Telegram-канале.
О смерти музыканта сообщила его супруга Ольга. Артист на протяжении 19 дней находился в Коммунарке, у него диагностировали коронавирусную инфекцию. Мамонов некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось. Позже появилась информация о 87-процентном поражении лёгких.
Пётр Мамонов является основателем и фронтменом андеграундной группы «Звуки Му». Также 70-летний артист известен по фильмам «Такси-блюз» и «Остров», а также по моноспектаклям. Супруга Ольга не только является возлюбленной музыканта с 1982 года, но и менеджером его группы. Пара имеет трёх сыновей и двух внуков.
Шоу-бизнес,Петр Мамонов,Ксения Собчак,
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