«За ними идёт отребье»: Лещенко раскритиковал творчество Элджея

Певец Лев Лещенко раскритиковал новый трек рэпера Элджея SODA и заявил, что «современную музыку сложно назвать музыкой». Об этом сообщает « Газета.ру ».

Фото: ТАСС ТАСС

Слушатели решили, что в своем новом треке Элджей намекнул на расставание с телеведущей Настей Ивлеевой: «Нам стало скучно, больше не интересно, ну и всё, на этом закончили, я больше не твой член».

Лещенко отметил, что многие современные молодые люди «не развиты», поэтому их не смущают такие тексты.

«Они проводят время в барах, а в лучших случаях - ковыряются у себя в студиях все вместе. Как можно развивать свои чувства, отношения если внутри ничего нет? Это не поэзия, а непонятно что. Я уже даже не говорю об Элджее, Моргенштерне. Они хотя бы яркие, а вот за ними идет отребье», - заявил он.

По мнению Лещенко, многие треки молодых музыкантов сложно отнести к музыке.

«Я много общаюсь с молодыми исполнителями. Знаю, например, что Егор Крид делает альбом в рэп-стиле - но не знаю, зачем», - сказал он.

Лещенко подчеркнул, что Крид неплохой вокалист, а рэп-альбомы - это проходящее, ведь в истории остается и живет тысячелетиями только «традиционное».

Ранее Лещенко заявил, что современным музыкантам не хватает профессионализма, поэтому вся музыка состоит из «тум-бум-тум и двух слов».

«Я не говорю в данном случае о тех, кто чего-то добился (я имею в виду того же Моргенштерна, ту же Бузову). < > Эти ребята, которые сейчас очень популярны, за ними идет молодежь, почему, потому что молодежь - носитель всего нового», - подчеркивал певец.